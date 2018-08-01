В ОБСЕ соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил соболезнования родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в Центральноафриканской республике.

"Глубоко опечален и шокирован убийством российских журналистов, оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Мое искреннее сочувствие и соболезнования их семьям и коллегам", - написал в Twitter А.Дезир.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.