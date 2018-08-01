Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 36° Завтра 26° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 25° 34°

Дальнее зарубежье 01.08.2018 14:03

В ОБСЕ соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил соболезнования родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в Центральноафриканской республике.

"Глубоко опечален и шокирован убийством российских журналистов, оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Мое искреннее сочувствие и соболезнования их семьям и коллегам", - написал в Twitter А.Дезир.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Косачев на встрече с генсеком ОБСЕ раскритиковал эту организацию за двойные стандарты БДИПЧ ОБСЕ планирует наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах страны, кроме Крыма - глава миссии БДИПЧ ОБСЕ представит в конце мая окончательный доклад по выборам президента РФ Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться в январе - российский дипломат Генсек ОДКБ примет участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Австрии - секретариат Лавров обсуждает с генсеком ОБСЕ карабахский конфликт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]