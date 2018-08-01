В ОБСЕ соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил соболезнования родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в Центральноафриканской республике.
"Глубоко опечален и шокирован убийством российских журналистов, оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Мое искреннее сочувствие и соболезнования их семьям и коллегам", - написал в Twitter А.Дезир.
Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.
Баку призвал членов ОБСЕ потребовать от Еревана вывести войска из Карабаха – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало августа накоплено более $54,8 млн
Рынок нефти находится в стадии стабилизации - министр нефти Кувейта
Рустамов отмечает восстановление кредитной активности и отмечает риски роста потребкредитования
Азербайджан временно ограничил импорт продукции птицеводства из ряда регионов России
В Азербайджане арестовали 7 человек по факту контрабанды и продажи пиратских учебных пособий
Президент Алиев выделил квартиры и машины ветеранам Карабахской войны
MIDA начнет 5 сентября продажу квартир в пяти домах в ЖК в Ясамале
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений