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Карабахский конфликт 01.08.2018 13:39

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 2 августа проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет в направлении Физулинского района Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнен Йович.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадий Петрика.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


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