ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 2 августа проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг пройдет в направлении Физулинского района Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнен Йович.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадий Петрика.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
А.Азизов
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