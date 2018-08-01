В Азербайджане арестовали 7 человек по факту контрабанды и продажи пиратских учебных пособий

В Азербайджане выявлена организованная преступная группа, занимавшаяся контрабандой в страну пиратских учебных и тестовых пособий, арестовано 7 членов группы, отмечается в совместном сообщении Главного управления по борьбе с организованной преступностью Генпрокуратуры, МВД и Государственного экзаменационная центра.

"На основании обращения, поступившего от Государственного экзаменационного центра, МВД и Главное управление по борьбе с организованной преступностью Генпрокуратуры провели совместные оперативно-следственные мероприятия. В результате этих мер была выявлена преступная группа, которая занималась контрабандой в Азербайджан и последующей продажей пиратских учебных и тестовых пособий", - отмечается в информации.

В ходе следственных мероприятий было определено, что группу возглавлял Шахмар Абдуллаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 197.2 (незаконное использование торговых знаков с нанесением ущерба в крупном объеме) и 206.4 (контрабанда) УК Азербайджана.

"В связи с этим арестовано 7 человек – Шахмар Абдуллаев, Ширзад Абдуллаев, Фаиг Мамедов, Ханлар Годжаев, Фязаиль Годжаев, Мусурза Асланов и Сяфяр Дюньямалыев. Всем им предъявлены обвинения", - отмечается в заявлении.

В ходе следственных мероприятий в Баку по различным адресам выявлены и изъяты пиратские учебные пособия и сборники тестов на сумму 510 тыс. манатов.

"В настоящее время продолжаются мероприятия с целью выявления всех участников преступной группы и привлечения их к ответственности, а также изъятию пиратской продукции", - подчеркивается в информации.

А.Азизов