Порядка 40 депутатов обратились к генпрокурору Армении с просьбой освободить из-под стражи экс-президента Кочаряна

Около 40 депутатов парламента Армении подписались под формуляром для обращения к генеральному прокурору с ходатайством об изменении меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну.
"Под документом к генпрокурору подписались 38 депутатов (из 105 - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян.
Он также сообщил, что адвокаты экс-президента Армении (1998-2008 гг) Р.Кочаряна в среду обжалуют решение суда первой инстанции о его аресте.
Ранее суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.
Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Кочаряна", - сообщила служба.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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