Рустамов отмечает восстановление кредитной активности и отмечает риски роста потребкредитования

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отмечает постепенное восстановление кредитной активности в стране.

«Кредитная активность в Азербайджане постепенно восстанавливается. За I-ое полугодие 2018 года кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций увеличился на 375 млн манатов или на 3,3%", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в структуре кредитного портфеля банков и небанковских кредитных организаций на долю потребительских кредитов приходится 46%. "Их объем с начала 2018 года увеличился на 4,7%", - отметил он.

Э.Рустамов считает, что в перспективе высокие темпы роста потребительского кредитования могут создать определенные риски для "расширения импорта и инфляции".

Как сообщалось ранее, после девальваций маната в 2015 году, в 2016-2017гг наблюдался спад кредитования в Азербайджане. В частности, в 2016-2017гг кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций снизился с 21,1 млрд манатов до 11,3 млрд манатов на начало 2018 года.

Н.Аббасова