Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 36° Завтра 26° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 25° 34°

Финансы 01.08.2018 14:26

Рустамов отмечает восстановление кредитной активности и отмечает риски роста потребкредитования

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отмечает постепенное восстановление кредитной активности в стране.

«Кредитная активность в Азербайджане постепенно восстанавливается. За I-ое полугодие 2018 года кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций увеличился на 375 млн манатов или на 3,3%", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в структуре кредитного портфеля банков и небанковских кредитных организаций на долю потребительских кредитов приходится 46%. "Их объем с начала 2018 года увеличился на 4,7%", - отметил он.

Э.Рустамов считает, что в перспективе высокие темпы роста потребительского кредитования могут создать определенные риски для "расширения импорта и инфляции".

Как сообщалось ранее, после девальваций маната в 2015 году, в 2016-2017гг наблюдался спад кредитования в Азербайджане. В частности, в 2016-2017гг кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций снизился с 21,1 млрд манатов до 11,3 млрд манатов на начало 2018 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КРЕДИТОВАНИЕ, АКТИВНОСТЬ, МНЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]