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СНГ 01.08.2018 15:04

В Италии арестовали шесть человек по обвинению в вербовке наемников для войны в Донбассе - СМИ

Итальянские карабинеры раскрыли организацию, вербовавшую наемников для участия в вооруженном конфликте в Донбассе, в рамках расследования арестованы шесть человек, сообщила в среду газета "Репубблика".

Операцию координировала прокуратура города Генуя (область Лигурия), аресты производились в Милане, а также в провинции Авеллино на юге Италии и Парма на севере страны. Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за границей".

Еще у семерых человек в рамках дела карабинеры провели обыски.

Изначально карабинеры вели расследование, связанное с ультраправыми активистами в Лигурии. В результате, пишет "Репубблика" карабинеры вышли на организацию, занимающуюся вербовкой и финансированием наемников, которые впоследствии должны были участвовать в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]