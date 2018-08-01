Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 36° Завтра 26° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 25° 34°

ТЭК 01.08.2018 14:52

Рынок нефти находится в стадии стабилизации - министр нефти Кувейта

Мировой рынок нефти стабилизировался с точки зрения достигнутой добычи нефти после последних договоренностей об ее увеличении между ОПЕК и независимыми производителями, заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди, сообщает арабская служба CNBC.

"Достигнутые показатели добычи нефти ясно показывают, что мы достигли этапа уверенной стабилизации рынка как с точки зрения производителей, так и потребителей", - отметил министр.

Бахит ар-Рашиди сообщил, что Кувейт в настоящее время добывает 2,8 млн баррелей нефти в сутки при имеющихся производственных мощностях в 3,1 млн б/с, что соответствует последним договоренностям, достигнутым в Вене. При этом он отметил, что его страна не получала предложений увеличить добычу нефти для компенсации ожидаемого снижения иранских экспортных поставок вследствие американских санкций.

По его словам, в ходе предстоящей в Алжире 22-23 сентября встречи в формате ОПЕК+ ее участники вновь рассмотрят вопрос об объемах добычи нефти после принятых в июне в Вене решений об увеличении производства.

Отвечая на вопрос о возможном перекрытии экспорта нефти через Ормузский пролив, кувейтский министр заявил, что у "государств Персидского залива имеются планы действий в случае чрезвычайных ситуаций".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КУВЕЙТ, НЕФТЬ, РЫНОК, СТАБИЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Кувейтский министр прогнозирует цену на нефть до конца 2017 года в коридоре $50-$60 за баррель Все члены ОПЕК хотят стабилизации рынка и цен - министр Кувейта ОПЕК в ноябре не будет снижать квоты на добычу, считает министр нефти Кувейта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]