Рынок нефти находится в стадии стабилизации - министр нефти Кувейта

Мировой рынок нефти стабилизировался с точки зрения достигнутой добычи нефти после последних договоренностей об ее увеличении между ОПЕК и независимыми производителями, заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди, сообщает арабская служба CNBC.

"Достигнутые показатели добычи нефти ясно показывают, что мы достигли этапа уверенной стабилизации рынка как с точки зрения производителей, так и потребителей", - отметил министр.

Бахит ар-Рашиди сообщил, что Кувейт в настоящее время добывает 2,8 млн баррелей нефти в сутки при имеющихся производственных мощностях в 3,1 млн б/с, что соответствует последним договоренностям, достигнутым в Вене. При этом он отметил, что его страна не получала предложений увеличить добычу нефти для компенсации ожидаемого снижения иранских экспортных поставок вследствие американских санкций.

По его словам, в ходе предстоящей в Алжире 22-23 сентября встречи в формате ОПЕК+ ее участники вновь рассмотрят вопрос об объемах добычи нефти после принятых в июне в Вене решений об увеличении производства.

Отвечая на вопрос о возможном перекрытии экспорта нефти через Ормузский пролив, кувейтский министр заявил, что у "государств Персидского залива имеются планы действий в случае чрезвычайных ситуаций".