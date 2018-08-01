Иранский парламент вызвал Рухани для отчета по экономическим вопросам

Парламент Ирана вызвал президента страны Хасана Рухани, чтобы он отчитался перед депутатами по острым экономическим вопросам, сообщает в среду агентство "Мехр".
Запрос о вызове Х.Рухани в парламент подали 92 из 290 членов парламента, затем запрос рассмотрела комиссия по экономике, и после этого 80 депутатов настояли на том, чтобы президент страны пришел в парламент, сообщил спикер парламента Ирана Али Лариджани.
Конституция Ирана предусматривает, что если хотя бы четверть членов парламента "задают вопрос президенту или любой из представителей задает вопрос министру о его обязанностях, президент или министр должны появиться в парламенте".
Конституция предусматривает, что президент должен ответить на запрос парламента не позднее, чем через месяц после такого запроса.
Президенту Ирана, как отмечает "Мехр", в парламенте предстоит ответить на вопросы по пяти темам. Среди тем вопрос контроля цен за товарами и валюты, санкции в отношении банковского сектора, экономическая рецессия в стране и неспособностью правительства по снизить уровень безработицы.
Курс иранского риала, отмечает агентство "Блумберг", в этом году достигал рекордных минимумов на фоне попыток США и их союзников в Персидском заливе изолировать Иран.
На минувшей неделе, пишет "Блумберг", риал на черном рынке потерял около 15% своей стоимости по отношению к доллару США.
Риал отыграл часть потерь к доллару во вторник, когда Д.Трамп заявил, что он готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий. Однако, отмечает "Блумберг", лишь немного экспертов считают, что такая встреча возможна в краткосрочной перспективе. В Иране заявили, что для проведения переговоров США необходимо вернуться в ядерную сделку с Ираном.
США в мае объявили о выходе из ядерной сделки по иранскому атому и восстановлении с 6 августа существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.
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