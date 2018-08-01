Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 42° Завтра 25° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 24° 33°

Регион 01.08.2018 16:14

Иранский парламент вызвал Рухани для отчета по экономическим вопросам

Парламент Ирана вызвал президента страны Хасана Рухани, чтобы он отчитался перед депутатами по острым экономическим вопросам, сообщает в среду агентство "Мехр".

Запрос о вызове Х.Рухани в парламент подали 92 из 290 членов парламента, затем запрос рассмотрела комиссия по экономике, и после этого 80 депутатов настояли на том, чтобы президент страны пришел в парламент, сообщил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

Конституция Ирана предусматривает, что если хотя бы четверть членов парламента "задают вопрос президенту или любой из представителей задает вопрос министру о его обязанностях, президент или министр должны появиться в парламенте".

Конституция предусматривает, что президент должен ответить на запрос парламента не позднее, чем через месяц после такого запроса.

Президенту Ирана, как отмечает "Мехр", в парламенте предстоит ответить на вопросы по пяти темам. Среди тем вопрос контроля цен за товарами и валюты, санкции в отношении банковского сектора, экономическая рецессия в стране и неспособностью правительства по снизить уровень безработицы.

Курс иранского риала, отмечает агентство "Блумберг", в этом году достигал рекордных минимумов на фоне попыток США и их союзников в Персидском заливе изолировать Иран.

На минувшей неделе, пишет "Блумберг", риал на черном рынке потерял около 15% своей стоимости по отношению к доллару США.

Риал отыграл часть потерь к доллару во вторник, когда Д.Трамп заявил, что он готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий. Однако, отмечает "Блумберг", лишь немного экспертов считают, что такая встреча возможна в краткосрочной перспективе. В Иране заявили, что для проведения переговоров США необходимо вернуться в ядерную сделку с Ираном.

США в мае объявили о выходе из ядерной сделки по иранскому атому и восстановлении с 6 августа существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТЧЕТ


Похожие новости


Лариджани переизбран на пост главы парламента Ирана Парламент Ирана обязал Тегеран признать Иерусалим столицей Палестины Иранский парламент обсуждает кандидатуры на посты в новом правительстве Власти Ирана сообщают об уничтожении четырех террористов, атаковавших парламент В результате нападения на иранский парламент погибли не менее семи человек - СМИ Ответственность за нападение на парламент Тегерана взяло на себя ИГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]