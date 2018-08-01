Маргвелашвили решил пока не уточнять, будет ли участвовать в выборах президента Грузии

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили "из тактических соображений" решил пока не заявлять, будет ли участвовать в качестве кандидата в очередных президентских выборах, назначенных на 28 октября.

"Мне не трудно ответить на вопрос буду ли я или нет участвовать в президентских выборах. Исходя из тактических соображений, я считаю правильным пока не отвечать на этот вопрос", - заявил Г.Маргвелашвили на брифинге в среду.

По его словам, он не ждет для принятия этого решения, когда правящая партия "Грузинская мечта" назовет своего кандидата на президентских выборах.

Г.Маргвелашвили одобрил решение партии не выдвинуть своего кандидата на пост президента.

"Я приветствую заявления лидеров правящей партии, что они не выставят на президентских выборах своего кандидата. Наконец-то в правящей партии осознали, что взять полный контроль над всем плохо, как в плане ответственности, так и в плане стандартов демократии", - сказал президент Грузии.

"Единственное, я бы не хотел курьеза, когда правящая партия говорит не о выдвижении своего кандидата, но о поддержке конкретного независимого беспартийного кандидата", - заявил Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что не намерен создавать свою партию или вступать в какую-либо существующую партию.