Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 42° Завтра 25° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 24° 33°

Регион 01.08.2018 16:46

Маргвелашвили решил пока не уточнять, будет ли участвовать в выборах президента Грузии

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили "из тактических соображений" решил пока не заявлять, будет ли участвовать в качестве кандидата в очередных президентских выборах, назначенных на 28 октября.

"Мне не трудно ответить на вопрос буду ли я или нет участвовать в президентских выборах. Исходя из тактических соображений, я считаю правильным пока не отвечать на этот вопрос", - заявил Г.Маргвелашвили на брифинге в среду.

По его словам, он не ждет для принятия этого решения, когда правящая партия "Грузинская мечта" назовет своего кандидата на президентских выборах.

Г.Маргвелашвили одобрил решение партии не выдвинуть своего кандидата на пост президента.

"Я приветствую заявления лидеров правящей партии, что они не выставят на президентских выборах своего кандидата. Наконец-то в правящей партии осознали, что взять полный контроль над всем плохо, как в плане ответственности, так и в плане стандартов демократии", - сказал президент Грузии.

"Единственное, я бы не хотел курьеза, когда правящая партия говорит не о выдвижении своего кандидата, но о поддержке конкретного независимого беспартийного кандидата", - заявил Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что не намерен создавать свою партию или вступать в какую-либо существующую партию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МАРГВЕЛАШВИЛИ


Похожие новости


Президент Грузии поддерживает решение Конституционного суда о легализации марихуаны Маргвелашвили подписал указ о проведении президентских выборов в Грузии 28 октября Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября - СМИ У Грузии в будущем будет шанс войти в НАТО, пока такой возможности нет - Трамп Эрдоган способен привести Турцию к новым высотам развития, считает президент Грузии Отставку Квирикашвили президент Грузии назвал "маскарадом"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]