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СНГ 01.08.2018 17:12

Молдавскому парламенту пока не удается прописать в Конституции стратегический курс на евроинтеграцию, сетует спикер

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду признал, что у правящей коалиции не хватает голосов для того, чтобы закрепить в Конституции курс на европейскую интеграцию страны.

На пресс-конференции в среду он заявил, что включение в Конституцию положения о том, что "европейская интеграция является стратегической целью Молдавии", "станет одним из приоритетов осенней сессии парламента".

"Это очень важный вопрос, но для изменения Конституции необходимы голоса, которых пока нет. Следует учитывать, что следующая сессия будет чрезвычайно короткая - всего пару месяцев. Продолжатся консультации с парламентскими фракциями проевропейских партий - ЛДПМ и ЛП, которые, надеюсь, будут успешными", - сказал А.Канду.

Он отметил, что "закрепление данного положения в Конституции очень важно для Молдавии не только с политической, но и с институциональной, юридической точки зрения".

"Новое положение будет означать, что все государственные институты будут планировать и осуществлять свою деятельность, только с учетом более тесного сближения с Евросоюзом", - сказал А.Канду.

По его словам, "парламентское большинство попытается убедить либералов и либерал-демократов в необходимости принятия такой поправки в Конституцию, которая предложена демократами". Он признал, что правая оппозиция обуславливает голосование по этой поправки принятием другой поправки - о том, что "государственным языком в Молдавии является румынский язык". По поводу обеих поправок Конституционный суд дал положительное заключение, срок которых истекает в конце года. Если они не будут приняты в этот период, процедуру изменения Конституции необходимо начать заново.

Как сообщалось, год назад Демократической партия выступила с инициативой записать в Конституцию, что "европейская интеграция является стратегической ориентацией страны". Президент Игорь Додон и левая оппозиция выступила с резкой критикой этой инициативы.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, КОНСТИТУЦИЯ, ПОПРАВКИ


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