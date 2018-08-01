"Репортеры без границ" требуют от властей ЦАР и России тщательно расследовать гибель российских журналистов

Международная организация "Репортеры без границ" считает необходимым проведение полномасштабного расследования для установления виновных в гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
"Репортеры без границ" требуют от властей ЦАР и России провести серьезное и обстоятельное расследование, чтобы выявить авторов убийства трех российских журналистов, которые в течение нескольких дней находились в ЦАР, где проводили расследование относительно участия российских наемников в этой стране", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте организации.
Руководитель "Репортеров без границ" Кристоф Делуар отметил, что гибель российских журналистов иллюстрирует, насколько опасной для работы журналистов остается ситуация в ЦАР. Он добавил, что организация самым решительным образом осуждает эту атаку.
Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.
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