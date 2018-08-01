В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи

Закон, устанавливающий запрет на ношение в общественных местах скрывающих лицо элементов одежды, включая мусульманские паранджу, чадру и бурку, вступил в силу в Дании, сообщает в среду издание "Юлландс-постен".
В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. За нарушение данного запрета законом предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (134 евро), а штраф за нарушение закона четыре раза подряд составит уже 10 тыс. крон.
Ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.
На принятие закона не повлияли протесты противников запрета, которые считают его дискриминацией, отмечают датские СМИ.
Британская газета "Гардиан" отмечает, что в политических кругах, в частности, в датской партии "Венстре", считают такие головные уборы, как паранджа, бурка и никаб, слишком строгими для ношения женщинами в обществе.
Парламент Дании принял закон о запрете на ношение паранджи большинством голосов в мае. Перед этим его рассмотрел ряд правозащитных организаций.
Подобные законы были приняты и в других европейских странах - в Бельгии, Нидерландах, Франции и Австрии.
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