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Дальнее зарубежье 01.08.2018 17:28

В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи

Закон, устанавливающий запрет на ношение в общественных местах скрывающих лицо элементов одежды, включая мусульманские паранджу, чадру и бурку, вступил в силу в Дании, сообщает в среду издание "Юлландс-постен".

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. За нарушение данного запрета законом предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (134 евро), а штраф за нарушение закона четыре раза подряд составит уже 10 тыс. крон.

Ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

На принятие закона не повлияли протесты противников запрета, которые считают его дискриминацией, отмечают датские СМИ.

Британская газета "Гардиан" отмечает, что в политических кругах, в частности, в датской партии "Венстре", считают такие головные уборы, как паранджа, бурка и никаб, слишком строгими для ношения женщинами в обществе.

Парламент Дании принял закон о запрете на ношение паранджи большинством голосов в мае. Перед этим его рассмотрел ряд правозащитных организаций.

Подобные законы были приняты и в других европейских странах - в Бельгии, Нидерландах, Франции и Австрии.

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Тэги: ДАНИЯ, ПАРАНДЖА, ЗАПРЕТ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]