В Турции повышены цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Турции с 1 августа повышаются на 14%, для коммунальных потребителей - на 9%, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на официальные местные СМИ.

Ранее, напоминает CNBC, осведомленные источники сообщали, что турецкая нефтегазовая государственная компания Botas c 1 августа должна была поднять цены на газ для производства электроэнергии на 50%.

Доля газа в производстве электроэнергии в Турции составляет 42%, в промышленности - 25,4%, в коммунальном хозяйстве - 19,1%.

В прошлом году "Газпром" (MOEX: GAZP) поставил в Турцию более 29 млрд куб. м газа, что составляет около 70% всего газового импорта страны.