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ТЭК 01.08.2018 16:59

В Турции повышены цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Турции с 1 августа повышаются на 14%, для коммунальных потребителей - на 9%, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на официальные местные СМИ.

Ранее, напоминает CNBC, осведомленные источники сообщали, что турецкая нефтегазовая государственная компания Botas c 1 августа должна была поднять цены на газ для производства электроэнергии на 50%.

Доля газа в производстве электроэнергии в Турции составляет 42%, в промышленности - 25,4%, в коммунальном хозяйстве - 19,1%.

В прошлом году "Газпром" (MOEX: GAZP) поставил в Турцию более 29 млрд куб. м газа, что составляет около 70% всего газового импорта страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]