BP планирует в I полугодии 2019г начать сейсмические исследования на перспективном блоке D230 на Каспии

Компания BP планирует в первой половине 2019 года начать сейсмические исследования на перспективном блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в BP-Azerbaijan.
«После подписания с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) соглашения о совместной разведке и разработке блока D230 началась разработка программы сейсмических исследований на данной контрактной площади. В зависимости от того, когда контракт будет ратифицирован в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана, сейсмические работы на блоке планируется начать в I-ом полугодии 2019 года», – отметили в компании.
Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.
Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.
На блоке D230 ранее никаких работ не проводилось. Это неизученная ранее территория, расположенная в северной части азербайджанского сектора Каспия. Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
Ранее президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэри Джонс комментируя подписание контракта отметил, что в случае если будущие буровые работы выявят промышленные запасы углеводородов на этой контрактной площади, «BP приложит все усилия для инвестиций в размере миллиардов долларов на строительство необходимой добывающей и транспортной инфраструктуры».
Н.Аббасова
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