Родственники жертв пожаров в Греции подали иски против губернатора Аттики, пожарных и полиции

Члены семей двух погибших при пожарах, вспыхнувших на прошлой неделе близ Афин, подали иски против пожарных, полиции, а также ряда госчиновников, сообщает в среду газета "Катимерини".
Ответчиками по искам являются глава секретариата гражданской обороны Греции Яннис Капакис, губернатор Аттики Ирена Дору, мэр города Марафон Илиас Псинакис, а также ряд других чиновников и сотрудников пожарных служб и полиции.
В исках содержатся обвинения в адрес властей Греции в совершении убийств по неосторожности и оставлении людей в опасности. В частности, речь идет о том, что греческие власти бездействовали, не приняв достаточных и своевременных мер для того, чтобы остановить распространение огня.
В частности, по словам заявителей, два человека в возрасте 70 и 73 лет оказались запертыми в своем доме в афинском пригороде Нео-Вуца, который был окружен огнем. Их тела были обнаружены на следующий день после возникновения пожаров.
Сроки рассмотрения исков и вынесения по ним решений не уточняются.
Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика, жертвами стали свыше 90 человек. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года.
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог. Большое число жертв вызвало критику в адрес греческого правительства, которое обвиняют в недостаточной готовности к пожароопасному сезону в этом году.
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