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СНГ 01.08.2018 18:03

Миссия ООН в ЦАР не оказывала содействие российской съемочной группе - руководитель информцентра организации в Москве

Миссия ООН в Центральноафриканской республике не предоставляла погибшей в этой стране российской съемочной группе ни водителя, ни автомобиль, заявил в среду "Интерфаксу" руководитель Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов со ссылкой на пресс-секретаря миссии.

"Сообщаем, что Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) не предоставляла ни водителя, ни автомобиль для съемочной группы российских журналистов", - сказал В.Кузнецов.

"Об этом Информцентру ООН в Москве сообщил пресс-секретарь миссии ООН Владимир Монтейро", - сказал В.Кузнецов.

Ранее глава Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил "Интерфаксу", что вопросы безопасности российских журналистов "обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР".

"Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами", - сказал глава ЦУР.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ЦАР, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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