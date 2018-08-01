Миссия ООН в ЦАР не оказывала содействие российской съемочной группе - руководитель информцентра организации в Москве

Миссия ООН в Центральноафриканской республике не предоставляла погибшей в этой стране российской съемочной группе ни водителя, ни автомобиль, заявил в среду "Интерфаксу" руководитель Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов со ссылкой на пресс-секретаря миссии.

"Сообщаем, что Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) не предоставляла ни водителя, ни автомобиль для съемочной группы российских журналистов", - сказал В.Кузнецов.

"Об этом Информцентру ООН в Москве сообщил пресс-секретарь миссии ООН Владимир Монтейро", - сказал В.Кузнецов.

Ранее глава Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил "Интерфаксу", что вопросы безопасности российских журналистов "обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР".

"Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами", - сказал глава ЦУР.