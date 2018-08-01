Министр обороны Японии посещает Кронштадт

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в среду прибыл в Кронштадт.
Как передает корреспондент "Интерфакса". И.Онодэра, впервые посещающий Кронштадт, прибыл в город-порт на флагманском катере командира Ленинградской военно-морской базы. Его встретили в соответствии с воинским ритуалом, закрепленным корабельным уставом - с момента захода катера с министром обороны в гавань на флагманском корабле был сыгран сигнал "Захождение".
В планах у министра посетить Кронштадтский морской собор, а в Петербурге глава японского оборонного ведомства встретится с и.о. командующего войсками ЗВО, генерал-лейтенантом Виктором Астаповым. 2 августа И.Онодэра намерен посетить корабль номер один Балтийского флота - крейсер "Аврора".
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели переговоры со своими японскими визави Таро Коно и И.Онодэрой в формате "2+2". Этот переговорный формат был создан для предметного обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.
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