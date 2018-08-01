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СНГ 01.08.2018 18:16

Министр обороны Японии посещает Кронштадт

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в среду прибыл в Кронштадт.

Как передает корреспондент "Интерфакса". И.Онодэра, впервые посещающий Кронштадт, прибыл в город-порт на флагманском катере командира Ленинградской военно-морской базы. Его встретили в соответствии с воинским ритуалом, закрепленным корабельным уставом - с момента захода катера с министром обороны в гавань на флагманском корабле был сыгран сигнал "Захождение".

В планах у министра посетить Кронштадтский морской собор, а в Петербурге глава японского оборонного ведомства встретится с и.о. командующего войсками ЗВО, генерал-лейтенантом Виктором Астаповым. 2 августа И.Онодэра намерен посетить корабль номер один Балтийского флота - крейсер "Аврора".

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели переговоры со своими японскими визави Таро Коно и И.Онодэрой в формате "2+2". Этот переговорный формат был создан для предметного обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КРОНШТАДТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]