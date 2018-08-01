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Финансы 01.08.2018 17:28

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане по итогам I полугодия снизилась до 62,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июне 2018 года увеличились на 7,2% - до 8 млрд 109,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте в I-ом полугодии текущего года увеличились на 0,6% - до 5 млрд 60,6 млн манатов или 62,4% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне 2018 года увеличился на 20,3% - до 3 млрд 48,7 млн манатов или 37,6% всех вкладов.

На 30 июня 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 379 млн манатов, нерезидентов – 730,3 млн манатов. В I-ом полугодии 2018 года вклады резидентов увеличились на 8,2%, нерезидентов - сократились на 2%.

В целом, на 1 июля 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 439,1 млн манатов, что на 0,8% меньше показателя на конец 2017 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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