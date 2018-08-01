Центр по приему беженцев в Дамаске будет совместно с ООН информировать о работе по возвращению сирийцев на родину

Российскому Центру по приему, распределению и размещению сирийских беженцев поставлена задача по подготовке информационного бюллетеня совместно с представительством ООН в Сирии, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Его основным содержанием должна стать деятельность руководства и межведомственного штаба Сирии по подготовке к приему беженцев, информация о том, как идут работы по восстановлению инфраструктуры, как решаются гуманитарные вопросы, что сделано для снятия ограничений по возвращению граждан в родную страну", - сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР.
М.Мизинцев обратился к представителю МИД России, отметив "необходимость оказать помощь Центру приема, распределения и размещения беженцев в доведении до всех заинтересованных структур в МИД России подготовленного бюллетеня для дальнейшего распространения по линии межгосударственного взаимодействия, а также в рамках контактов с международными организациями".
"Бюллетень оперативно, в этот же день, необходимо доводить до аппарата специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Прошу усилить работу с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве. Заручившись его поддержкой, доводить до мировой общественности о наличии в Сирийской Арабской Республике всех условий для массового приема беженцев", - сказал генерал.
В ходе совещания о ходе работы пункта пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Алексей Первов.
По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Сальхиях", пропускная способность данного пункта составляет 800 человек и 10 автомашин в сутки".
"Для нуждающихся организовано перемещение автотранспортом. Организовано взаимодействие с сирийскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов", - доложил он.
В ходе совещания о ходе работы воздушного пункта пропуска "Дювали" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев капитан Роман Чеботарев. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Дювали", пропускная способность данного пункта составляет 1050 человек в сутки".
О ходе работы морского пункта пропуска "Баниас" доложил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев майор Вадим Дроздович. По его словам, "с 6 часов утра открыт филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев "Баниас", пропускная способность данного пункта составляет 15 тыс. человек и 50 автомашин в сутки".
М.Мизинцев обратил внимание руководителей вновь развернутых филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на строгий контроль обеспечения беженцев, прибывающих на пункты пропуска, всем необходимым.
По докладам ответственных лиц, пункты пропуска "Земрани" на границе с Ливаном, "Насиб" на границе с Иорданией работают в штатном режиме.
В завершение заседания М.Мизинцев отметил, что "десятки тысяч сирийских беженцев находятся во временных лагерях непосредственно вблизи сирийско-иорданской границы". "По имеющейся у нас информации, они согласны на возвращение на территорию Сирии и готовы вновь заняться работой, прежде всего, в сельском хозяйстве, где не требуется серьезного восстановления инфраструктуры", - сказал он. По его оценке, "затягивание сроков вывода беженцев создает благоприятную почву для тех, кто препятствует их добровольному возвращению в родные дома, а также способствует распространению экстремистской идеологии".
"Также необходимо активизировать работу с представителями США по вопросу скорейшего предоставления сирийцам, находящимся в лагере "Рукбан", возможности вернуться в места постоянного проживания", - поставил задачу генерал. Он попросил МИД России также подключиться к этой работе.
М.Мизинцев отметил, что "периодически в наш адрес поступает вопрос, почему организационную роль в процессе возвращения сирийских беженцев на родину взяло на себя именно министерство обороны Российской Федерации?". "Ответ простой. В настоящее время именно площадка Минобороны имеет самое тесное взаимодействие на всех уровнях не только с сирийской стороной, но и со всеми странами и организациями, действующими в Бижневосточном регионе. Это позволяет оперативно решать весь комплекс задач по всему спектру проблем, связанных с возвращением сирийских беженцев в места постоянного проживания, не допустив при этом принуждения ни к одному сирийцу", - сказал он.
"Несомненно, ключевым звеном в данной работе было и остается министерство иностранных дел Российской Федерации", - отметил генерал.
Он признал, что "есть силы, которые не хотят успеха в этой гуманитарной операции и будут делать все, чтобы создать всевозможные препятствия по возвращению беженцев, в том числе обвиняя нас в формировании этого процесса".
"Задача Межведомственного координационного штаба в сложившейся обстановке - не допустить этого и даже не дать малейшего повода в чем-то нас безосновательно обвинить. Но к различным провокациям нужно быть готовыми", - подчеркнул М.Мизинцев.
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