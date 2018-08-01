Минналогов Азербайджана установит посты акцизного надзора на объектах по производству алкоголя

Министерство налогов Азербайджана установит посты акцизного надзора на объектах по производству алкогольных напитков, говорится в сообщении ведомства.

«Для предотвращения фактов уклонения от налогообложения и незаконного использования акцизов Минналогов приняло решение установить посты акцизного надзора на производственных объектах налогоплательщиков, занимающихся производством алкогольной продукции», - отмечается в информации.

Ведомство подчеркивает, что незаконное использование акцизов и подделка алкоголя приводят к тому, что количество сильной алкогольных напитков, поступающих на потребительский рынок, в разы превышают заявленные объемы. «Это приводит к уклонению от налогообложения на десятки миллионов манатов», - отмечается в информации.

Минналогов также сообщает, что результаты проведенных анализов позволили выявить основанные сферы уклонения от налогов, в число которых вошло и производство алкогольной продукции. По данным ведомства, полученные данные свидетельствуют о том, что на предприятиях, занимающихся производством и реализацией спиртных напитков, имеют место серьезные правонарушения, в том числе и действия уголовного характера.

«По этой причине Минналогов приступило к реализации практических мер по борьбе с незаконным оборотом алкоголя. В частности, были проведены проверки на производственном участке ООО «Gradus 40» в Агсуинском районе, на производственном предприятии «Fidan» в Баку, а также на крупных объектах оптовой продажи и в складах алкогольной продукции в столице и регионах страны», - подчеркивается в пресс-релизе.

В результате проверок были обнаружены различные алкогольные напитки в количестве 136,624 тыс. единиц на производственном участке ООО «Gradus 40», 247,826 тыс. ед.– на предприятии «Fidan», и 342,721 тыс. ед. – в крупных объектах оптовой продажи и на складах. Экспертным путем была подтверждена фиктивность акцизных марок на некоторых из них.

«Кроме того, было установлено, что на предприятии Fidan 53 человека привлечены к выполнению различных работ без трудового контракта. Также в ходе контрольных мероприятий было обнаружено ведение налогоплательщиками двойной бухгалтерии и выявлены документы «черной бухгалтерии»», -отмечается в информации.

Минналогов призвало производителей спиртных напитков «немедленно и добровольно» избавится от без акцизной продукции или продукции с поддельными акцизными марками и сообщить в налоговые органы о размере уклонения от налогообложения.

«В этом случае добровольное признание при выборе ответственности за такое правонарушение будет учитываться как смягчающее обстоятельство», –отмечается в информации.

Н.Аббасова