Сирийские беженцы продолжают возвращаться из Ливана в Сирию

Более 300 сирийских беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки, из других стран беженцы не возвращались, сообщил в среду начальник Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулось 348 беженца с территории Ливана, из других стран не возвращались. Перемещения сирийских граждан через пропускные пункты на сирийско-иорданской границе не отмечено",- сказал А.Цыганков в среду на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

По его словам, с территории Ливана через пункты пропуска "Земрани", "Джейдет-Ябус"(Зебедани) и "Эль-Дабусия" (Эль-Арида) 30 июля в Сирию прибыли 348 человек.

Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулось 4 174 беженца, в том числе через пункты пропуска "Земрани" - 2 893, "Джейдет-Ябус" - 1 135 и "Эль-Дабусия" - 146 человек. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прошли 318 человек.

А.Цыганков сообщил, что из Уфания Юго-западной зоны деэскалации в Калъат-эль-Мудик Идлибской зоны деэскалации на 8 автобусах обеспечен вывод членов незаконных вооруженных формирований и их семей. Всего выведено 194 человека. С 4 марта 2018 года Идлибскую зону деэскалации покинули 26 642 человек.

"В места постоянного проживания возвратились 106 сирийских граждан, из них в Восточную Гуту - 97, всего - 73 917 человек, в Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) - 9, всего в провинцию Дейр-эз-Зор - 10 766 человек. С 27 июня 2018 г. Юго-западную зону деэскалации покинули 46 501 чел., из которых 7 418 размещались в лагерях беженцев "Джебаб", "Рсас" и "Кум-эль-Висия". В течение суток их покинули 70 беженцев. В настоящее время в указанных лагерях находятся 1 329 человек",- сказал А.Цыганков.