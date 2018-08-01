Президент Азербайджана сомневается в стремлении новых властей Армении решить карабахский конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сомневается, что новые власти Армении намерены работать для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Новые власти Армении не должны допустить повторения ошибок прежнего режима хунты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Однако, новые власти Армении выступают с противоречивыми заявлениями, которые сложно понять, как у нас, так у международных организаций", - сказал И.Алиев в среду.

Он отметил, что для Азербайджана неприемлемо проведение переговоров с самопровозглашенным режимом в Нагорном Карабахе.

По его словам, заявления нынешних властей Армении "наносят удар по мирному урегулированию конфликта", вся ответственность ложится на власти Армении. "Мы хотим мира. Но у нас пока складывается мнение, что власти в Армении хотят продолжить оккупацию азербайджанских земель. Мир между нами может воцариться лишь после освобождения оккупированных территорий. Если Армения хочет мира, то армянский солдат должен покинуть азербайджанские земли", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что только в этом случае возможен мир между Азербайджаном и Арменией.

"Конфликт должен быть решен, как можно скорее, и поэтапно. Мы и международное сообщество требуем этого. Но если армянские власти продолжат политику оккупацию, то мы продолжим изоляцию Армении, доведем Армению до краха", - отметил он.

Президент отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в крахе режима хунты в Армении важную роль также сыграла политика Азербайджана.

«Апрельские боестолкновения (2016 года – ИФ) нанесли удар по их сгнившим опорам, после них хунте пришел конец. За четырехдневные боестолкновения в апреле была проде6монстрирована мощь азербайджанской армии»,- отметил президент.

По его словам, Азербайджан будет продолжать эту политику.

«Между Азербайджаном и Арменией большая пропасть в экономической сфере. Военный парад, проведенный в июне текущего года, продемонстрировал, кто на что способен. Мы пользуемся, и после этого тоже будем пользоваться этими возможностями»,- сказал И.Алиев.

«Руководство Армении должно понимать, что должно освободить наши территории добровольно. Нагорный Карабах – исконно азербайджанская территория»,- подчеркнул президент.

Ф.Исазаде