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СНГ 01.08.2018 19:05

Суд в Таджикистане вынес приговоры по обвинению в терроризме 14 подпольщикам запрещенной в стране исламской партии

Суд в Душанбе по обвинению в терроризме приговорил к длительным срокам лишения свободы 14 членов подпольной ячейки запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), сообщает в среду таджикское телевидение со ссылкой на Центр общественных связей республиканского Госкомитета национальной безопасности.

"Суд города Душанбе приговорил двух членов преступной группы к 26 годам лишения свободы каждого. Остальные члены группы получили по семь лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все члены подпольной ячейки ПИВТ были задержаны сотрудниками спецслужбы в феврале.

По данным следствия, члены ячейки планировали теракты, в том числе, против российских военных в Таджикистане.

В сообщении говорится, что осужденные признаны виновными в террористической деятельности, наемничестве, незаконном пересечении государственной границы.

В ходе следствия было установлено, что члены преступной группы прошли подготовку в Джелалабаде на востоке Афганистана на базе "Исламского государства", участвовали в боевых действиях в составе этой группировки против афганских правительственных войск и международных коалиционных сил.

Информация о нейтрализации подпольной ячейки ПИВТ была опубликована Госкомитетом нацбезопасности Таджикистана спустя сутки после того, как МВД республики обвинило запрещенную партию в причастности к нападению на иностранных туристов на юге страны.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Дангаре 29 июля погибли четыре иностранных туриста, двое получили ранение. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПИВТ, ТЕРРОРИЗМ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]