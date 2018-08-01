ГААД получит 11,4 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 11.4 млн манатов на строительство автодороги в Гедабекском районе.

Автодорога Славянка-Гошабулаг-Перизаманлы соединяет 8 населенных пункта с населением 12 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде