Алиев наградил Юлия Гусмана орденом «Дружба» за плодотворную деятельность в развитии отношений культуры между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Юлия Гусмана орденом «Дружба».

Ю.Гусман удостоен ордена за долговременную плодотворную деятельность в развитии отношений культуры между Азербайджаном и Россией.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде