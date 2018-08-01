Тегеран будет получать белорусскую промышленную технику в обмен на нефть - иранские СМИ

Белоруссия и Иран договорились о бартерной сделке "нефть в обмен на оборудование", сообщает иранское агентство Mehr News Agency.
"Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику", - заявил посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.
Иные подробности сделки не сообщаются.
В мае посол Ирана в Белоруссии заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в республику. "Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - сказал тогда М.Овейси.
Как сообщалось, из-за разногласий в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ уменьшился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.
Тогда же президент Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал А.Лукашенко.
Позднее стало известно, что Иран поставил в Белоруссию в 2017 году две партии нефти. По информации дипломата, одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая -800 тыс. баррелей.
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