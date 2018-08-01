Военные открыли огонь по участникам протестов сторонников оппозиции в столице Зимбабве после выборов, есть жертвы

Военные в столице Зимбабве Хараре открыли огонь по участникам манифестаций в поддержку оппозиции в ожидании результатов выборов, ранены и убиты несколько человек, сообщает в среду интернет-портал американской газеты "Вашингтон пост".

Тысячи сторонников оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" вышли на улицы, скандируя антигосударственные лозунги и ломая ограждения, лавочки, дорожные знаки и светофоры, после того, как были объявлены предварительные результаты выборов.

Полиция также была вынуждена применять водяные пушки и слезоточивый газ.

Протестующие поджигают автомобильные покрышки, блокируют улицы и забрасывают представителей правопорядка камнями.

Очевидцы заявили, по меньшей мере, об одном погибшем в ходе беспорядков.

Президентские и парламентские выборы, впервые проходившие без кандидатуры находившегося у власти почти 40 лет Роберта Мугабе, состоялись в Зимбабве 30 июля.

За пост президента Зимбабве борются 23 кандидата, основными являются два претендента на эту должность. Один из них - Эммерсон Мнангагва, который занял пост президента после того, как в ноябре 2017 года Р.Мугабе покинул пост. Соперником Э.Мнангагвы является 40-летний лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиса.

Результаты президентских выборов объявят позднее на этой неделе. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, повторное голосование пройдет 8 сентября.

Не дожидаясь итогов голосования оба кандидата заявили, что они одерживают победу на выборах.

В "Движении за демократические перемены" заявили, что на выборах соблюдались не все формальности, так возле 21% избирательных пунктов не были вывешены результаты голосования. В ответ глава избирательной комиссии Зимбабве Присцилла Чигумба заявила, что в ходе выборов подтасовок не было.

Ранее в среду местные СМИ сообщили о том, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" получает большинство мест в нижней палате парламента страны.

Были объявлены результаты по 72% мест в 210-местной палате собрания Зимбабве, согласно которым 109 мест достанутся правящей партии страны. Оппозиционному "Движению за демократические перемены" на этот момент досталось лишь 41 место.