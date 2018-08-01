Президент Грузии поддерживает решение Конституционного суда о легализации марихуаны

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что нападки на Конституционный суд, принявший два дня назад решение, которое фактически легализует потребление в стране марихуаны, являются безответственными.

"Лично я поддерживаю решение Конституционного суда об употреблении марихуаны, и считаю совершено неоправданными и безответственными нападки на него", - заявил Г.Маргвелашвили на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как он оценивает результаты социологического исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), согласно которому 74% отпрошенных выступают против легализации в стране марихуаны.

По словам президента, он может разделить позицию тех, которые думают, что употребление марихуаны не является хорошим делом и положительной привычкой.

"Я могу присоединиться к этим 74% и, наверное, примкнуть к 90%, которые считают, что курение сигарет - это катастрофа. Могу присоединиться и к 100% граждан, кто считает, что употребление алкоголя - плохо, когда это излишне, но нужно провести границу", - сказал Г.Маргвелашвили.

При этом он подчеркнул, что свободное общество очень расширяет грань свободы личности, и чем больше будет расширена эта грань, тем более свободной будет личность.

"Есть плохая и хорошая привычка, и я разделяю позицию тех людей, кто считает употребление алкоголя, марихуаны и никотина неправильным, но это один вопрос, второй же, должны ли из-за этого люди сидеть в тюрьме, мы должны научиться проводить эту грань", - заявил президент.

30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

Данное решение Конституционного суда, практически легализующее потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию населения страны. В частности, в грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство нации.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.