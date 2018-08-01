Главное управление архитектуры и градостроительства аппарата главы ИВ Баку перешло в распоряжение ГКГА

Главное управление архитектуры и градостроительства аппарата главы Исполнительной власти Баку передано в распоряжение Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана (ГКГА).

Соответствующий указ президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, разрешение на строительство и эксплуатацию строительных объектов на административной территории Баку выдает ГКГА, за исключением случаев, когда разрешения выдаются кабинетом министров и Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана.

Для обеспечения деятельности Управления министерству финансов поручено в течение месяца обеспечить выделение ГКГА средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для ИВ Баку.

Ф.Исазаде