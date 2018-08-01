Adidas завершит сотрудничество с иранской футбольной ассоциацией из-за санкций США

Германский производитель спортивных товаров adidas AG принял решение прекратить сотрудничество с Федерацией футбола Ирана из-за санкций США против этой страны, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение агентства Isna.
Adidas не станет продлевать контракт, который завершается в декабре 2018 года.
Отмечается, что ранее из-за роста политической напряженности между США и Ираном сотрудничество с Исламской республикой приостановили Nike, американский конкурент adidas, a также ряд европейских фирм.
США расширили санкции в отношении Ирана после выхода из международного соглашения по ядерной программе страны. Германия все еще остается участником данного соглашения. При этом в мае посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал Германию к скорейшему прекращению сотрудничества с Тегераном.
По данным Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования, в 2017 году Германия поставила в Иран товары на сумму 3 млрд евро.
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