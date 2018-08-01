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Спорт 01.08.2018 20:24

Adidas завершит сотрудничество с иранской футбольной ассоциацией из-за санкций США

Германский производитель спортивных товаров adidas AG принял решение прекратить сотрудничество с Федерацией футбола Ирана из-за санкций США против этой страны, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение агентства Isna.

Adidas не станет продлевать контракт, который завершается в декабре 2018 года.

Отмечается, что ранее из-за роста политической напряженности между США и Ираном сотрудничество с Исламской республикой приостановили Nike, американский конкурент adidas, a также ряд европейских фирм.

США расширили санкции в отношении Ирана после выхода из международного соглашения по ядерной программе страны. Германия все еще остается участником данного соглашения. При этом в мае посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал Германию к скорейшему прекращению сотрудничества с Тегераном.

По данным Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования, в 2017 году Германия поставила в Иран товары на сумму 3 млрд евро.

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Тэги: ИРАН, ФУТБОЛ, ADIDAS, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]