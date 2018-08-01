Более 10 человек стали жертвами наводнений в Мьянме

Не менее 12 человек погибли в Мьянме из-за наводнений, вызванных сезонными дождями, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

132 тыс. человек пришлось покинуть места жительства и найти укрытия в 300 временных лагерях. По данным АП, сильнее всего пострадал регион к северу от города Янгон, где пришлось провести эвакуацию более 94 тыс. человек.

Проливные дожди и сильный ветер привели к разрушению нескольких мостов и к затоплению дорог в ряде районов страны.

По данным АП, власти отмечают нехватку лагерей для эвакуируемых, из-за чего возникли проблемы с нехваткой пространства и с поддержанием санитарных норм.