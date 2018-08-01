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Дальнее зарубежье 01.08.2018 19:25

Более 10 человек стали жертвами наводнений в Мьянме

Не менее 12 человек погибли в Мьянме из-за наводнений, вызванных сезонными дождями, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

132 тыс. человек пришлось покинуть места жительства и найти укрытия в 300 временных лагерях. По данным АП, сильнее всего пострадал регион к северу от города Янгон, где пришлось провести эвакуацию более 94 тыс. человек.

Проливные дожди и сильный ветер привели к разрушению нескольких мостов и к затоплению дорог в ряде районов страны.

По данным АП, власти отмечают нехватку лагерей для эвакуируемых, из-за чего возникли проблемы с нехваткой пространства и с поддержанием санитарных норм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЬЯНМА, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]