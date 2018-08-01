Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9853 RUR   0.0272 GBR   2.2276 TRY   0.3449

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.13 Brent   74.97

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 42° Завтра 25° 34° 3 Авг 25° 33° 4 Авг 24° 33°

Макроэкономика 01.08.2018 19:41

Президент Алиев ожидает ускоренного роста экономики Азербайджана в 2019 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает ускоренного роста экономики страны в 2019 году.

«Первичные прогнозы уже даны. Будущий год будет годом ускоренного роста. В частности, наши финансовые возможности еще больше расширятся и за счет этих средств будут решены основные задачи, стоящие перед страной, реализованы инфраструктурные проекты, и, в первую очередь, решены социальные вопросы», - сказал И.Алиев в среду.

Он подчеркнул, что экономика Азербайджана развивается, и все работы в этом направлении выполняются за счет внутренних возможностей, «без помощи со стороны».

Президент отметил, что по итогам 2018 года ожидаются «хорошие» экономические (ИФ-Аз) результаты.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Экономика Азербайджана в I полугодии выросла на 1,3% - Алиев Экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза-Алиев Президент Киргизии поручил Нацбанку страны подготовить план действий по минимизации потерь экономики от внешних шоков Азербайджан продолжит меры по диверсификации экономики - президент Азербайджан за счет активных реформ преодолел сложности, возникшие из-за падения цен на нефть – Алиев Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и ЕС - Назарбаев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]