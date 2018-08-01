Президент Алиев ожидает ускоренного роста экономики Азербайджана в 2019 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает ускоренного роста экономики страны в 2019 году.

«Первичные прогнозы уже даны. Будущий год будет годом ускоренного роста. В частности, наши финансовые возможности еще больше расширятся и за счет этих средств будут решены основные задачи, стоящие перед страной, реализованы инфраструктурные проекты, и, в первую очередь, решены социальные вопросы», - сказал И.Алиев в среду.

Он подчеркнул, что экономика Азербайджана развивается, и все работы в этом направлении выполняются за счет внутренних возможностей, «без помощи со стороны».

Президент отметил, что по итогам 2018 года ожидаются «хорошие» экономические (ИФ-Аз) результаты.

Н.Аббасова