Нефть замедлила падение на данных от Минэнерго в США, Brent торгуется у $73,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок несколько компенсировали падение после публикации отчета министерства энергетики США, с одной стороны указавшего на рост запасов нефти, а с другой - на падение нефтедобычи.
По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 3,8 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов на 5,6 млн баррелей, а аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.
Между тем запасы бензина уменьшились на 2,54 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,98 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 560 тыс. баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали на 1,34 млн баррелей. Объемы запасов на терминале теперь находятся на минимальном уровне с октября 2014 года.
Добыча в Штатах упала на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с.
При этом импорт нефти сократился на 22 тыс. б/с, до 7,75 млн б/с, а экспорт рухнул вдвое, до 1,3 млн б/с.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подешевели на $0,87 - до $73,34 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь уменьшились на $0,48 - до $68,28 за баррель.
Алиев наградил Юлия Гусмана орденом «Дружба» за плодотворную деятельность в развитии отношений культуры между Азербайджаном и РФ
ГААД получит 11,4 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Президент Азербайджана сомневается в стремлении новых властей Армении решить карабахский конфликт
В Азербайджане арестовали 7 человек по факту контрабанды и продажи пиратских учебных пособий
Президент Алиев выделил квартиры и машины ветеранам Карабахской войны
MIDA начнет 5 сентября продажу квартир в пяти домах в ЖК в Ясамале
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Президент Грузии поддерживает решение Конституционного суда о легализации марихуаны
Более 10 человек стали жертвами наводнений в Мьянме
Военные открыли огонь по участникам протестов сторонников оппозиции в столице Зимбабве после выборов, есть жертвы
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений