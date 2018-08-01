Нефть замедлила падение на данных от Минэнерго в США, Brent торгуется у $73,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок несколько компенсировали падение после публикации отчета министерства энергетики США, с одной стороны указавшего на рост запасов нефти, а с другой - на падение нефтедобычи.

По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 3,8 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов на 5,6 млн баррелей, а аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Между тем запасы бензина уменьшились на 2,54 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,98 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 560 тыс. баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали на 1,34 млн баррелей. Объемы запасов на терминале теперь находятся на минимальном уровне с октября 2014 года.

Добыча в Штатах упала на 100 тыс. баррелей в сутки, до 10,9 млн б/с.

При этом импорт нефти сократился на 22 тыс. б/с, до 7,75 млн б/с, а экспорт рухнул вдвое, до 1,3 млн б/с.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подешевели на $0,87 - до $73,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь уменьшились на $0,48 - до $68,28 за баррель.