Командующий войсками НАТО в Европе обсудил с главой генштаба Турции ситуацию в Сирии и Ираке

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, прибывший с визитом в Турцию, провел переговоры с главой Генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецких военных.

По данным турецкой стороны, на переговорах речь шла о Сирии, Ираке и НАТО.

Кроме этого, К.Скапарротти встретился с главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

АП напоминает, что визит К.Скапарротти проходит на фоне напряженности между Турцией с одной стороны, и НАТО и США с другой. В частности, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона. В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.