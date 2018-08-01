Командующий войсками НАТО в Европе обсудил с главой генштаба Турции ситуацию в Сирии и Ираке

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, прибывший с визитом в Турцию, провел переговоры с главой Генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецких военных.
По данным турецкой стороны, на переговорах речь шла о Сирии, Ираке и НАТО.
Кроме этого, К.Скапарротти встретился с главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
АП напоминает, что визит К.Скапарротти проходит на фоне напряженности между Турцией с одной стороны, и НАТО и США с другой. В частности, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона. В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.
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