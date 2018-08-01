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Регион 01.08.2018 20:15

Командующий войсками НАТО в Европе обсудил с главой генштаба Турции ситуацию в Сирии и Ираке

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, прибывший с визитом в Турцию, провел переговоры с главой Генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецких военных.

По данным турецкой стороны, на переговорах речь шла о Сирии, Ираке и НАТО.

Кроме этого, К.Скапарротти встретился с главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

АП напоминает, что визит К.Скапарротти проходит на фоне напряженности между Турцией с одной стороны, и НАТО и США с другой. В частности, ранее президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона. В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]