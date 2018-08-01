Швеция до конца недели подпишет контракт о покупке американских противоракетных систем "Пэтриот" на сумму в $1 млрд, сообщает в среду шведское радио.
"Эта система доказала себя в действии... Несколько стран уже приобрели ее, а мы ожидаем первые поставки в 2021 году", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
По неподтвержденным данным, контракт будет подписан в четверг 2 августа.
"Пэтриот" - американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Производителем систем "Пэтриот" выступает американская компания "Рейтеон".
Швеция инициировала переговоры о покупке "Пэтриотов" еще в ноябре 2017 года. Предварительная стоимость контракта - 10 млрд шведских крон ($1,14 млрд).
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