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Дальнее зарубежье 01.08.2018 21:51

Швеция планирует подписать контракт о покупке американских систем ПРО "Пэтриот" до конца недели - СМИ

Швеция до конца недели подпишет контракт о покупке американских противоракетных систем "Пэтриот" на сумму в $1 млрд, сообщает в среду шведское радио.

"Эта система доказала себя в действии... Несколько стран уже приобрели ее, а мы ожидаем первые поставки в 2021 году", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По неподтвержденным данным, контракт будет подписан в четверг 2 августа.

"Пэтриот" - американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Производителем систем "Пэтриот" выступает американская компания "Рейтеон".

Швеция инициировала переговоры о покупке "Пэтриотов" еще в ноябре 2017 года. Предварительная стоимость контракта - 10 млрд шведских крон ($1,14 млрд).

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРО, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]