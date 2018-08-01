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Дальнее зарубежье 01.08.2018 21:10

Трамп призвал генпрокурора Сешнса положить конец расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп в среду обратился к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу с призывом завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

"Это кошмарная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует остановить эту "мошенническую охоту на ведьм", прежде чем она продолжит пятнать дальше нашу страну", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

При этом Д.Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося этим расследованием, в предвзятой позиции и в защите лиц, настроенных против президента.

"Мюллер заинтересован в том, чтобы создать иллюзию объективности вокруг расследования", - подчеркнул Д.Трамп.

Президент напомнил об истории с агентом ФБР Питером Строком, которого отозвали из команды Р.Мюллера, предположительно, в связи с его отрицательным отношением к Д.Трампу. Он обвинил при этом П.Строка в попытках воспрепятствовать избранию Д.Трампа на пост президента США.

"Ему (П.Строку - ИФ) ни в коем случае нельзя было оставаться в ФБР, пока в отношении него шла проверка. Это реальная проблема. Этого не будет в докладе Мюллера, потому что Мюллер собирается защищать таких людей", - заявил Д.Трамп.

"Сговор России с (предвыборной - ИФ) кампанией Трампа, (якобы - ИФ) один из наиболее успешных в истории, это тотальная ложь", - подчеркнул Д.Трамп.

"Демократы заплатили за фальшивое и уже дискредитированное досье, которое, вместе с (экс-директором ФБР Джейсом - ИФ) Коми, (экс-замглавой ФБР Эндрю - ИФ) Маккейбом, Строком и его любовницей, очаровательной Лизой Пейдж использовали для начала "охоты на ведьм". Бесчестье!" - отметил он.

В августе 2017 года агент ФБР Питер Строк, работавший в команде следователей по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы, был отстранен от работы в команде Р.Мюллера и переведен в ФБР на работу с персоналом. Причиной отстранения, как отмечают СМИ, могли стать нелицеприятные высказывания агента о Д.Трампе, что могло свидетельствовать о неспособности вести расследование непредвзято.

Позже расследование Минюста США выявило политическую ангажированность среди ряда других сотрудников ФБР.

Сам П.Строк, выступая 12 июля 2018 года перед законодателями, подчеркивал, что политические убеждения человека нельзя приравнивать к предвзятому отношению в расследовании, подтвердив, что он "не поклонник Трампа".

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Тэги: США, ТРАМП, ГЕНПРОКУРОР, ПРИЗЫВ


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