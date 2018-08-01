Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой

Туристы в ирландском Дублине недовольны количеством бездомных на улицах и в целом сочли город неоправданно дорогим, сообщает местная радиостанция Newstalk.

"Постоянное попрошайничество на улицах Дублина вызывает наибольшее недовольство у туристов. Это держит людей в напряжении, особенно в вечернее время", - говорится в сообщении.

Как отмечает Newstalk, в городе встречаются и агрессивные попрошайки, и те, кто преследует прохожих. "Для защиты людей от бездомных требуется больше полицейского участия, и должны быть введены определенные законы, пресекающие попрошайничество. Иначе Дублин потеряет привлекательность для туристов", - сообщает радиостанция.

Между тем, турпоток в Ирландию растет: в 2017 году страну посетили рекордные 10,7 млн туристов - на 6,7% больше, чем годом ранее. Самыми популярными достопримечательностями стали музей пива Guinness (1,7 млн посетителей) - туристов не отпугнула цена за вход в 19,5 евро, утесы Мохер (1,5 млн) и зоопарк в Дублине (1,3 млн).