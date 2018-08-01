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Туризм 01.08.2018 22:08

Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой

Туристы в ирландском Дублине недовольны количеством бездомных на улицах и в целом сочли город неоправданно дорогим, сообщает местная радиостанция Newstalk.

"Постоянное попрошайничество на улицах Дублина вызывает наибольшее недовольство у туристов. Это держит людей в напряжении, особенно в вечернее время", - говорится в сообщении.

Как отмечает Newstalk, в городе встречаются и агрессивные попрошайки, и те, кто преследует прохожих. "Для защиты людей от бездомных требуется больше полицейского участия, и должны быть введены определенные законы, пресекающие попрошайничество. Иначе Дублин потеряет привлекательность для туристов", - сообщает радиостанция.

Между тем, турпоток в Ирландию растет: в 2017 году страну посетили рекордные 10,7 млн туристов - на 6,7% больше, чем годом ранее. Самыми популярными достопримечательностями стали музей пива Guinness (1,7 млн посетителей) - туристов не отпугнула цена за вход в 19,5 евро, утесы Мохер (1,5 млн) и зоопарк в Дублине (1,3 млн).

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, ДУБЛИН, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]