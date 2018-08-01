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Регион 01.08.2018 20:28

Вашингтон готовится ввести санкции в отношении Турции за содержание под стражей граждан США - "Блумберг"

В Вашингтоне подготовили перечень частных и юридических лиц в Турции, в отношении которых могут быть введены американские санкции в ответ на содержание под стражей граждан США, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

В частности Вашингтон готовится ввести санкционные меры в связи с заключением под стражу пастора Эндрю Брансона, который был арестован в октябре 2016 года. Сейчас ведутся переговоры об освобождении.

США неоднократно требовали освободить американского священника и устанавливали крайние сроки, угрожая введением санкций, что станет беспрецедентной ситуацией между союзниками по НАТО, отмечает агентство.

Санкции подготовлены по модели акта Магнитского от 2016 года, уточняет "Блумберг". Они позволяют руководству США вводить ограничения в адрес юридических лиц, отдельных персоналий и их активов, в случае связи этих людей или компаний с коррупцией или нарушением прав человека в любой точке мира.

Американский священник Эндрю Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Также с октября 2016 года под стражей в Турции содержатся несколько сотрудников американской дипмиссии, задержанных по аналогичным обвинениям.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]