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Макроэкономика 01.08.2018 20:49

Нацбанк Грузии улучшил прогноз роста ВВП в 2018г до 5,5%, инфляцию ожидает на уровне 3%

Национальный банк Грузии повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2018 году с 4,8% до 5,5%, говорится в отчете Центробанка по монетарной политике.

"Пересмотр прогноза роста ВВП обусловлен улучшением как внешнего, так и внутреннего спроса. В частности, позитивные тенденции во внешнем секторе способствуют значительному увеличению экспорта товаров и услуг, а также росту денежных поступлений в страну. Росту же внутреннего спроса способствуют увеличение импорта, активизация потребления, улучшение настроений в бизнес-среде, возросшее кредитование", - говорится в документе.

При этом отмечается, что темп роста ВВП, который в 2017 году превысил прогноз на 0,5 процентного пункта и составил 5%, в первом полугодии 2018 года, по предварительным данным, зафиксирован на уровне 5,7%.

Согласно прогнозу, положительное влияние на рост ВВП будет иметь чистый экспорт, а также рост потребления и инвестиции, которые, в свою очередь, будут стимулироваться внешними поступлениями, улучшением экономической активности, ростом кредитования и капитальных расходов госбюджета.

В отчете говорится, что на фоне повышения экономической активности инфляция в Грузии в среднесрочном периоде ожидается, как и ранее, на уровне целевого показателя - 3%.

Нацбанк констатирует, что во втором квартале 2018 года инфляция в годовом исчислении была ниже ожидаемой и составила 2,4%, что было обусловлено в основном укреплением номинального эффективного обменного курса, несмотря на то, что общий спрос был сильнее прогнозируемого. В июне годовая инфляция замедлилась до 2,2%.

Как сообщалось ранее, в бюджете Грузии на 2018 год рост ВВП страны запланирован на уровне 4,5%, инфляция - 3,5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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