Премьер Израиля предостерег Иран от блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море

Премьер-министр Ирана Беньямин Нетаньяху предостерег Иран от попытки заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный в Красном море между Йеменом и африканским континентом, сообщают израильские СМИ.

"Если Иран попробует заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, которая попробует это предотвратить. И израильские вооруженные силы войдут в эту коалицию", - заявил Б.Нетаньяху во время визита в город Хайфу.

Ранее Иран предупреждал о возможности перекрытия маршрутов поставок нефти через Ормузский залив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем. Власти Ирана ничего не говорили о Баб-эль-Мандебском заливе, однако на прошлой неделе йеменские боевики-хуситы, которых в Израиле связывают с Ираном, обстреляли саудовские танкеры в этом районе, что привело в приостановке нефтяного транзита по Красному морю.