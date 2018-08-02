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СНГ 02.08.2018 12:45

Титов сообщил о списке из более 40 российских бизнесменов, скрывающихся за рубежом и готовых вернуться на родину

41 человек в настоящий момент находится в списке российских предпринимателей, которые скрылись от правосудия за рубежом, но хотели бы вернуться на родину, трое уже вернулись в Россию, ещё четверо могут это сделать в ближайшее время, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"На сегодняшний день в списке 41 предприниматель, которые хотят вернуться в Россию. Много тех, которых мы пока не проверяли, некоторым после экспертизы мы отказываем, других включаем в список и работаем с ними", - сказал Б.Титов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, четыре бизнесмена - Алексей Кузнецов, Анатолий Лактионов, Юрий Погиба, Евгений Петров, по данным прокуратуры не находятся в розыске, могут вернуться и не будут арестованы, однако пока это не подтверждается, поскольку они числятся в розыскных списках Интерпола.

"Мы полагаем, что в ближайшее время в Россию могут вернуться Леонид Кураев, Михаил Шаманов, Дмитрий Паньков и Евгений Петров. Из "Лондонского списка" уже вернулись в Россию Сергей Капчук, Андрей Каковкин, Эрнест Ким", - отметил бизнес-омбудсмен.

Б.Титов сообщил, что по делу С.Капчука в настоящий момент ведутся формальные процедуры, он может быть оправдан, Э.Ким приговорен к условному сроку.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что сталкивается и с неожиданными сложностями: дела некоторых предпринимателей, уехавших из России много лет назад, вообще не удается обнаружить.

"Есть еще несколько человек, за которых мы боремся - Трефилов, Бажанов, Шматко, Зюзин. По ним вопрос пока не решен с Генпрокуратурой", - сказал Б.Титов.

"У большинства из тех, кто вынужден скрываться в других странах, нет альтернативы возврату на Родину. Например, Шматко сегодня живет в социальной квартире в Великобритании, далеко от Лондона. Бизнесом заниматься там не получилось, работал некоторое время водителем рейсового автобуса", - отметил он.

Полный текст интервью Б.Титова будет опубликован на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru) в 11:00.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕСМЕНЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, СПИСОК


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