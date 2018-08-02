Киев выразил протест Будапешту из-за антиукраинских высказываний руководства Венгрии

Украинский МИД выразил протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметил необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.
"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - говорится в обнародованном в четверг комментарии МИД относительной антиукраинских высказываний руководства Венгрии.
В частности, пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, "в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора".
"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины", - говорится в комментарии.
Согласно сообщению, Л.Пап был вызван в МИД Украины для вручения ноты 31 июля.
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