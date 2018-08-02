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СНГ 02.08.2018 13:02

Киев выразил протест Будапешту из-за антиукраинских высказываний руководства Венгрии

Украинский МИД выразил протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметил необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - говорится в обнародованном в четверг комментарии МИД относительной антиукраинских высказываний руководства Венгрии.

В частности, пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, "в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора".

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины", - говорится в комментарии.

Согласно сообщению, Л.Пап был вызван в МИД Украины для вручения ноты 31 июля.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ВЕНГРИЯ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]