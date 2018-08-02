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Дальнее зарубежье 02.08.2018 13:14

Талибы сообщают о гибели более 150 боевиков ИГ и полном разгроме группировки в афганской провинции Джаузджан

Радикальное афганское движение "Талибан" объявило о полном разгроме террористической группировки "Исламское государство" на территории провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана, граничащей с Туркменией.

"Несмотря на нападения США на моджахединов, ДАИШ (ИГ) полностью уничтожен в уезде Дарзаб провинции Джаузджан, 153 боевика этой группировки убиты, более 100 ранены и 134 задержаны", - сообщил на своей странице в Twitter представитель талибов Забиулла Моджахед.

Талибы также обвинили правительство в укрывательстве боевиков ИГ.

В сообщении говорится, что главари ИГ Хибиб-ур Рахман и муфтий Наимат вместе с 154 боевиками укрываются правительством. Боевики ИГ были вывезены вертолетами режима после того, как попали в окружение талибов, отмечается в сообщении.

Накануне штаб 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин" сообщил о сдаче в плен правительственным силам в уезде Дарзаб, провинции Джаузджан главаря ИГ на севере ИРА Хибиб-ур Рахмана и более 200 боевиков ИГ.

Группировка ИГ, костяк которой состоял из бывших боевиков запрещенного в России Исламского движения Узбекистана (ИДУ), появилась на севере Афганистана весной 2013 года. По сведениям афганских военных источников, ячейку ИГ в Джаузджане возглавлял сын бывшего лидера ИДУ Тахира Юлдашева - Кари Хикматулла.

В период с 2013 по 2017 год боевикам ИГ удалось захватить в провинции Джаузджан два уезда - Дарзаб и Куштепа, вытеснив с этих территорий отряды местных талибов. К.Хикматулла был убит в результате удара беспилотника США в марте нынешнего года. В начале июля отряды движения "Талибан" с территории соседних с Джаузджаном провинций Фарьяб и Сари-Пуль начали боевые действия против ИГ по возвращению под свой контроль утерянных ранее территорий.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ИГ, РАЗГРОМ


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