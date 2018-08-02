Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

СНГ 02.08.2018 13:28

Итальянские СМИ рассказали о найденных следователями Мюллера "российских твитах" в поддержку итальянских партий

Связанные с Россией аккаунты в Twitter в последние годы активно копировали и распространяли тексты из италоязычных профилей, поддерживающих популистские партии, в частности - движение "Пять звезд" и партию "Лига", члены которых сейчас входят в правительство страны, сообщает газета "Коррьере делла сера".

Газета изучила данные, опубликованные на американском сайте Fivethirtyeight.com. В них, как пишет газета, содержится информация о публикациях Twitter-аккаунтах, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер подозревает якобы в связи с Россией. Эти публикации, отмечает издание, были не только на английском, но и, в ряде случаев, на итальянском языке. Во всех случаях, которые удалось изучить "Коррьере делла сера", речь шла лишь о "ретвитах" сообщений с профилей, выступающих в поддержку итальянских популистов.

"Следует сказать на основании доступных материалов, что ничто не позволяет предположить, что движение "Пять звезд" или "Лига" искали поддержки или договаривались о ней со стороны российских "фабрик троллей"", - отмечает газета.

Основная цель команды Р.Мюллера - выяснить, была ли координация между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Также следователи активно интересуется тем, как именно российская сторона могла пытаться вмешаться в американские выборы 2016 года. В Москве подобные обвинения отвергают. Д.Трамп неоднократно заявлял, что никаких незаконных контактов с российской стороной у его предвыборного штаба не было.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, TWITTER, РОССИЯ, ПОДОЗРЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]