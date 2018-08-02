Связанные с Россией аккаунты в Twitter в последние годы активно копировали и распространяли тексты из италоязычных профилей, поддерживающих популистские партии, в частности - движение "Пять звезд" и партию "Лига", члены которых сейчас входят в правительство страны, сообщает газета "Коррьере делла сера".
Газета изучила данные, опубликованные на американском сайте Fivethirtyeight.com. В них, как пишет газета, содержится информация о публикациях Twitter-аккаунтах, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер подозревает якобы в связи с Россией. Эти публикации, отмечает издание, были не только на английском, но и, в ряде случаев, на итальянском языке. Во всех случаях, которые удалось изучить "Коррьере делла сера", речь шла лишь о "ретвитах" сообщений с профилей, выступающих в поддержку итальянских популистов.
"Следует сказать на основании доступных материалов, что ничто не позволяет предположить, что движение "Пять звезд" или "Лига" искали поддержки или договаривались о ней со стороны российских "фабрик троллей"", - отмечает газета.
Основная цель команды Р.Мюллера - выяснить, была ли координация между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Также следователи активно интересуется тем, как именно российская сторона могла пытаться вмешаться в американские выборы 2016 года. В Москве подобные обвинения отвергают. Д.Трамп неоднократно заявлял, что никаких незаконных контактов с российской стороной у его предвыборного штаба не было.
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
МИД Азербайджана соболезнует семьям убитых в ЦАР журналистов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 6 августа планирует привлечь 350 млн манатов
Азербайджан предлагает Индии создавать СП для развития экономических отношения
«Мелиорация и сельское хозяйство» направит около 22 млн манатов на строительство распределительных каналов для орошения земель
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений