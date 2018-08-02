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Дальнее зарубежье 02.08.2018 13:48

Участники спора вокруг Южно-Китайского моря договорились о черновом варианте "норм поведения" на его территории - СМИ

Участники территориального спора вокруг Южно-Китайского моря - КНР, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Бруней - в рамках форума АСЕАН, как ожидается, заявят о достижении соглашения относительно чернового варианта норм и правил поведения на этих морских территориях, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что страны АСЕАН объявят о соглашении с Пекином вокруг исходного черновика для переговоров по так называемому "кодексу поведения", который, как предполагается, должен состоять из свода норм и правил поведения в регионе, направленного на предотвращение длительных споров относительно этих морских территорий.

Согласно имеющемуся в распоряжении АП черновому варианту совместного коммюнике министров этих стран, участники саммита будут приветствовать "улучшение сотрудничества между АСЕАН и КНР", а также заявят, что "были вдохновлены прогрессом переговоров по существу вокруг начальных итогов эффективного кодекса поведения в Южно-Китайском море по взаимосогласованному графику".

В Сингапуре в настоящее время проводится ряд министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун ранее в четверг заявил о необходимости для стран-участниц АСЕАН сохранять единство в целях защиты дееспособности на фоне новых вызовов современного мира, таких как эскалация торговых отношений между США и Китаем, а также ЕС. Сингапурский премьер напомнил о важности поддержания многосторонней системы партнерства с единомышленниками.

"Все мы наблюдаем растущую политическую неопределенность. В то же время, каждый член АСЕАН подвергается давлению со стороны других более крупных держав", - отметил он в начале рабочего дня форума.

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Тэги: АЗИЯ, АСЕАН, МОРЕ, СПОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]