Участники территориального спора вокруг Южно-Китайского моря - КНР, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Бруней - в рамках форума АСЕАН, как ожидается, заявят о достижении соглашения относительно чернового варианта норм и правил поведения на этих морских территориях, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ожидается, что страны АСЕАН объявят о соглашении с Пекином вокруг исходного черновика для переговоров по так называемому "кодексу поведения", который, как предполагается, должен состоять из свода норм и правил поведения в регионе, направленного на предотвращение длительных споров относительно этих морских территорий.
Согласно имеющемуся в распоряжении АП черновому варианту совместного коммюнике министров этих стран, участники саммита будут приветствовать "улучшение сотрудничества между АСЕАН и КНР", а также заявят, что "были вдохновлены прогрессом переговоров по существу вокруг начальных итогов эффективного кодекса поведения в Южно-Китайском море по взаимосогласованному графику".
В Сингапуре в настоящее время проводится ряд министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун ранее в четверг заявил о необходимости для стран-участниц АСЕАН сохранять единство в целях защиты дееспособности на фоне новых вызовов современного мира, таких как эскалация торговых отношений между США и Китаем, а также ЕС. Сингапурский премьер напомнил о важности поддержания многосторонней системы партнерства с единомышленниками.
"Все мы наблюдаем растущую политическую неопределенность. В то же время, каждый член АСЕАН подвергается давлению со стороны других более крупных держав", - отметил он в начале рабочего дня форума.
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
МИД Азербайджана соболезнует семьям убитых в ЦАР журналистов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 6 августа планирует привлечь 350 млн манатов
Азербайджан предлагает Индии создавать СП для развития экономических отношения
«Мелиорация и сельское хозяйство» направит около 22 млн манатов на строительство распределительных каналов для орошения земель
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений