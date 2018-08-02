В Молдавии готовятся к визиту патриарха Кирилла

Президент Молдавии Игорь Додон предложил, чтобы в ходе предстоящего визита в Кишинев патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил также Гагаузскую автономию и город Бельцы.
В четверг он написал на своей странице в Facebook, что обсуждал этот вопрос с митрополитом Кишинева и всея Молдовы Владимиром.
По словам И.Додона, в ходе состоявшейся беседы "обсудили ход организационных мероприятий в рамках проведения Всемирного конгресса семей, а также предстоящий визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Молдова, который состоится в ближайшие месяцы".
"Я предложил, чтобы патриарх Кирилл впервые посетил город Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдавии - ИФ) и Бельцы (второй по величине город Молдавии, считающийся "северной столицей" республики - ИФ)", - отметил И.Додон.
Он напомнил, что патриарх Кирилл примет участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе 13-16 сентября под эгидой президента Молдавии. В нем примут участие около 2 тыс. человек, среди которых известные эксперты, политические деятели, лидеры общественного мнения из более чем 50 стран.
Патриарх Кирилл дважды побывал с патриаршими визитами в Молдавии - в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года. Во время последнего визита он также посетил Приднестровский регион.
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