Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

СНГ 02.08.2018 14:05

В Молдавии готовятся к визиту патриарха Кирилла

Президент Молдавии Игорь Додон предложил, чтобы в ходе предстоящего визита в Кишинев патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил также Гагаузскую автономию и город Бельцы.

В четверг он написал на своей странице в Facebook, что обсуждал этот вопрос с митрополитом Кишинева и всея Молдовы Владимиром.

По словам И.Додона, в ходе состоявшейся беседы "обсудили ход организационных мероприятий в рамках проведения Всемирного конгресса семей, а также предстоящий визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Молдова, который состоится в ближайшие месяцы".

"Я предложил, чтобы патриарх Кирилл впервые посетил город Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдавии - ИФ) и Бельцы (второй по величине город Молдавии, считающийся "северной столицей" республики - ИФ)", - отметил И.Додон.

Он напомнил, что патриарх Кирилл примет участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе 13-16 сентября под эгидой президента Молдавии. В нем примут участие около 2 тыс. человек, среди которых известные эксперты, политические деятели, лидеры общественного мнения из более чем 50 стран.

Патриарх Кирилл дважды побывал с патриаршими визитами в Молдавии - в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года. Во время последнего визита он также посетил Приднестровский регион.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ЦЕРКОВЬ, ПАТРИАРХ, ВИЗИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]