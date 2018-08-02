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СНГ 02.08.2018 12:44

Туристический автобус с украинцами, молдаванами и россиянами перевернулся в Белоруссии

Туристический автобус международного сообщения попал в серьезное ДТП в Оршанском районе Белоруссии, сообщает в четверг Управление внутренних дел Витебского облисполкома.

"Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа", - отметили в УВД.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

"Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается", - подчеркнули в УВД.

Там также сообщили, что сотрудники милиции и работники МЧС Белоруссии организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. "В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ", - отмечается в сообщении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТУРИСТЫ, АВТОБУС, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]