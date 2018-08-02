Туристический автобус с украинцами, молдаванами и россиянами перевернулся в Белоруссии

Туристический автобус международного сообщения попал в серьезное ДТП в Оршанском районе Белоруссии, сообщает в четверг Управление внутренних дел Витебского облисполкома.

"Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа", - отметили в УВД.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

"Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается", - подчеркнули в УВД.

Там также сообщили, что сотрудники милиции и работники МЧС Белоруссии организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. "В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ", - отмечается в сообщении.