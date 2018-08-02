SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №325 бурится с морского основания №7. Проектная глубина скважины составляет 2850 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного горизонта «Balaxani X».
Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли (с платформ №11 и №7), месторождении Умид (с платформы Умид-1), Булла (с платформ №6) и Западный Абшерон (с платформ №10).
Н.Аббасова
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