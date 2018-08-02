В пригороде Кабула обнаружены тела трех иностранных граждан

Тела трех иностранных граждан, похищенных ранее в четверг, обнаружены в пригороде Кабула, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию афганской столицы.

Тела похищенных утром в четверг неизвестными вооруженными лицами из 9-го района Кабула трех иностранных граждан из Индии, Малайзии и Македонии обнаружены на территории уезда Моссахи, говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего, а также личности погибших не приводятся. СМИ сообщают, что убитые боевиками иностранцы работали на одну из логистических компаний.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп, включая талибов, не взяла на себя ответственность за убийство иностранцев.