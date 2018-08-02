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Регион 02.08.2018 12:49

Глава МВД Турции в ответ на санкции Вашингтона назвал Гюлена своим "единственным активом" в США

Попадающий под санкции Вашингтона глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал организацию FETO турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота, своим "единственным активом" в США.

"У нас есть только одна компания в Америке - FETO. Мы ее там не оставим. Мы ее заберем", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в Белом доме сообщили, что власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.

Американский священник Э.Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к неудавшейся попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]