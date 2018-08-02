Попадающий под санкции Вашингтона глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал организацию FETO турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота, своим "единственным активом" в США.
"У нас есть только одна компания в Америке - FETO. Мы ее там не оставим. Мы ее заберем", - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее в Белом доме сообщили, что власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.
Американский священник Э.Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к неудавшейся попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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